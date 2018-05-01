Швейцарский хоккеист Зегер объявил о завершении карьеры

Капитан хоккейной команды «Цюрих» и сборной Швейцарии Маттиас Зегер объявил о завершении карьеры, сообщает "Советский спорт"

40-летний спортсмен заявил о своем решении он после победы с командой в национальном чемпионате.

Зегер является рекордсменом чемпионатов мира, в которых он выступал с 1998 по 2014 годы.

На его счету серебряная медаль чемпионата мира 2013 года в составе национальной сборной. За «Цюрих» выступал с 1999 года и завоевал 6 чемпионских титулов.