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Швейцарский хоккеист Зегер объявил о завершении карьеры
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Швейцарский хоккеист Зегер объявил о завершении карьеры 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Капитан хоккейной команды «Цюрих» и сборной Швейцарии Маттиас Зегер объявил о завершении карьеры, сообщает "Советский спорт".
40-летний спортсмен заявил о своем решении он после победы с командой в национальном чемпионате.
Зегер является рекордсменом чемпионатов мира, в которых он выступал с 1998 по 2014 годы.
На его счету серебряная медаль чемпионата мира 2013 года в составе национальной сборной. За «Цюрих» выступал с 1999 года и завоевал 6 чемпионских титулов.
Ранее российская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира в Хохфильцене Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры.
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