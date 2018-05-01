Ещё
Россию лишили Кубка мира по биатлону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россию лишили Кубка мира по биатлону 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: ТАСС
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на сайте предварительное расписание этапов Кубка мира и Кубка IBU сезона-2018/19.
В раписании заявлены девять стран, в которых пройдут соревнования. Это Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия. Ни один из этапов не пройдет на территории России. На сайте IBU отмечается, что расписание этапов и место их проведения еще может быть изменено.
В сезоне-2017/18 в России прошли два этапа Кубка IBU (Уват и Ханты-Мансийск) и один этап Кубка мира (Тюмень). На соревнования в Тюмени отказались приезжать некоторые спортсмены. Сборные США, Чехии и Украины посчитали неправильным выступать в стране, где происходят допинговые скандалы.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар28
Шарапова выложила фото из бара5
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201814
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение