Биатлонистка Коукалова: в IBU скрыли положительные допинг-пробы россиян

"Мне очень, очень жаль, что возникла такая ситуация, но в то же время я совсем не удивлена. Если честно, ожидала, что это случится рано или поздно. У меня нет причин не верить, что обвинения в сокрытии положительных допинг-проб правдивы", — приводит слова Коукаловой NRK.

Она также заявила, что не сомневается в том, что Бессеберг получал за свою работу взятки со стороны России.

"Мне не нравилось, что Бессеберг вел себя так, как будто ничего плохого не произошло. Кубок мира отдали России как ни в чем не бывало. Он открыто поддерживал Россию, не защищал чистых спортсменов. IBU совершенно закрыло глаза на допинговую проблему", — добавила чешка.

12 апреля норвежская газета VG сообщила, что Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.

Ранее стало известно, что глава IBU подозревается в получении взятки на сумму 2,3 млн крон (около $240 тысяч).