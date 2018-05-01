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Биатлонистка Коукалова: в IBU скрыли положительные допинг-пробы россиян
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Биатлонистка Коукалова: в IBU скрыли положительные допинг-пробы россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выразила недовольство деятельностью главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, который, по ее мнению, скрыл положительные допинг-пробы российских спортсменов, передает "Советский спорт".
"Мне очень, очень жаль, что возникла такая ситуация, но в то же время я совсем не удивлена. Если честно, ожидала, что это случится рано или поздно. У меня нет причин не верить, что обвинения в сокрытии положительных допинг-проб правдивы", — приводит слова Коукаловой NRK.
Она также заявила, что не сомневается в том, что Бессеберг получал за свою работу взятки со стороны России.
"Мне не нравилось, что Бессеберг вел себя так, как будто ничего плохого не произошло. Кубок мира отдали России как ни в чем не бывало. Он открыто поддерживал Россию, не защищал чистых спортсменов. IBU совершенно закрыло глаза на допинговую проблему", — добавила чешка.
12 апреля норвежская газета VG сообщила, что Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.
Ранее стало известно, что глава IBU подозревается в получении взятки на сумму 2,3 млн крон (около $240 тысяч).
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