Чемпион Игр-2018: в IBU давно существовала проблема с допингом

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выразил свое мнение по поводу коррупционного скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU). По его мнению, в организации давно присутствовала проблема, связанная с нарушением антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт"

"Появившаяся информация — очень печальная. В то же время у меня она не вызвала удивления. Были подозрения, что в IBU существует проблема с допинговыми вопросами. То, что стало известно сейчас, — это очень серьезно", — приводит слова Самуэльссона NRK.

Олимпийский чемпион Пхенчхана также отметил, что деятельность IBU вызывает у него сомнения в честной спортивной борьбе среди его соперников.

12 апреля норвежская газета VG сообщила, что Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.

Ранее стало известно, что глава IBU подозревается в получении взятки на сумму 2,3 млн крон (около $240 тыс.).