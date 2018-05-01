Ещё
Чемпион Игр-2018: в IBU давно существовала проблема с допингом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россию лишили Кубка мира по биатлону
Россию лишили Кубка мира по биатлону

Чемпион Игр-2018: в IBU давно существовала проблема с допингом 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выразил свое мнение по поводу коррупционного скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU). По его мнению, в организации давно присутствовала проблема, связанная с нарушением антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
"Появившаяся информация — очень печальная. В то же время у меня она не вызвала удивления. Были подозрения, что в IBU существует проблема с допинговыми вопросами. То, что стало известно сейчас, — это очень серьезно", — приводит слова Самуэльссона NRK.
Олимпийский чемпион Пхенчхана также отметил, что деятельность IBU вызывает у него сомнения в честной спортивной борьбе среди его соперников.
12 апреля норвежская газета VG сообщила, что Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.
Ранее стало известно, что глава IBU подозревается в получении взятки на сумму 2,3 млн крон (около $240 тыс.).
Газета.Ru: последние новости
Российская биатлонистка Подчуфарова объявила о завершении карьеры Журналист Зеппельт прокомментировал решение CAS оправдать Легкова Мама Моисеевой раскрыла новые подробности в истории с домогательствами к дочери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар19
Шарапова выложила фото из бара5
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201814
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение