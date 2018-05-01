Андрей Маковеев: «У Подчуфаровой был потенциал для выступлений на высшем уровне»

Бывший биатлонист сборной России, победитель и призёр этапов Кубка мира Андрей Маковеев считает, что объявившая о завершении карьеры Ольга Подчуфарова рано ушла из спорта.

— Такое решение всегда даётся очень тяжело, — отметил Маковеев. — Скорее всего, она все взвесила и поняла, что спорт больше не даёт ей того, что давал раньше. Очень жаль, Подчуфарова сильная спортсменка, но в карьере у нее не все получилось. Проблемы у Оли были уже на протяжении нескольких лет — она не может себя найти, не видит стимулов заниматься биатлоном. Думаю, если бы могла, то продолжала.

— 25 лет — не рано ли для ухода из большого спорта?

— Конечно, рано. У нас есть спортсмены, которые в 29 только раскрываются. И потенциал у Подчуфаровой для выступления на самом высоком уровне был. Если бы Ольга продолжила, то наверняка бы добилась высоких результатов. Но если она не чувствует в себе сил, то нет и мотивации развиваться как спортсменке.

— Почему Подчуфаровой не удалось справиться со всеми проблемами, которые навалились в последние пару сезонов?