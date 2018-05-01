Бьорндален опроверг информацию, что может возглавить мужскую сборную России по биатлону

— Нет. Это не так. Впервые слышу об этом сейчас от вас, — цитирует Бьорндалена норвежское издание NRK.

Ранее в СМИ появилась информация, что восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне может возглавить сборную России.