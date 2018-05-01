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Бьорндален опроверг информацию, что может возглавить мужскую сборную России по биатлону
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Бьорндален опроверг информацию, что может возглавить мужскую сборную России по биатлону 

Советский спорт 4 часа назад
— Нет. Это не так. Впервые слышу об этом сейчас от вас, — цитирует Бьорндалена норвежское издание NRK.
Ранее в СМИ появилась информация, что восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне может возглавить сборную России.
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