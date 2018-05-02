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Берк будет работать в биатлонной сборной США менеджером по развитию
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Берк будет работать в биатлонной сборной США менеджером по развитию 

Чемпионат.com 4 часа назад
Бывший американский биатлонист Тим Берк занял должность менеджера по развитию биатлонной сборной США.
Берк — серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в Нове-Место, участник четырёх Олимпийских игр (2006-2018). На его счету шесть подиумов на Кубке мира (0-3-3). Он — первый американский биатлонист, надевший жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира. После сезона-2017/18 Берк объявил о завершении карьеры.
На должности менеджера по развитию Берк будет отвечать за улучшение качества подготовки и результатов биатлонистов из молодёжной команды и клубов.
«Я очень рад получить возможность, которая позволит передать знания, накопленные в течение карьеры», — цитирует Берка официальный сайт Федерации биатлона США.
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