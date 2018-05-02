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Драчёв считает, что приглашение Бьорндалена сработало бы положительно на имидж российского биатлона
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Драчёв считает, что приглашение Бьорндалена сработало бы положительно на имидж российского биатлона 

RT на русском 39 минут назад
Четырёхкратный чемпион мира и кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о возможном приглашении восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена на работу со сборной России.
«Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся. Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьёз не подумать над этим вопросом?», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что важен будет финансовый вопрос, так как Бьорндален не согласится работать за ту зарплату, которую получают российские специалисты.
«В любом случае, приглашение такого легендарного спортсмена самым положительным образом сработало бы на имидж российского биатлона в современных реалиях», — подчеркнул Драчёв.
Ранее сообщалось, что Бьорндален прокомментировал сообщения СМИ о возможной работе в сборной России по биатлону.
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