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Васильев будет работать с Майгуровым и претендовать на пост вице-президента СБР
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Васильев будет работать с Майгуровым и претендовать на пост вице-президента СБР 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщили о совместном выдвижении на руководящие посты в Союзе биатлонистов России (СБР).
Совместное заявление адресовано делегатам отчётно-выборной конференции СБР.
«Мы — Виктор Майгуров, трёхкратный чемпион мира, и Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, решили объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР, кандидатуру Виктора Майгурова в качестве президента СБР и Дмитрия Васильева в качестве первого вице-президента. Мы объединяем наши знания и опыт для проведения необходимых в СБР реформ, целью которых является возвращение отечественного биатлона на вершину пьедестала всех арен мира. Вместе с тем, биатлон России обязан вернуть на международную арену и своё доброе и честное имя. Наших спортсменов снова должны уважать за победы, и ни одна живая душа не должны сомневаться в том, что они добыта в честной и чистой борьбе. Мы сами прошли все ступени роста — как спортсмены. Мы лично участвовали в организационно-спортивном руководстве на самых различных уровнях. Мы знаем что делать, и убеждены что сможем вернуть российский биатлон на лидирующие позиции», — говорится в совместном заявлении Майгурова и Васильева, которое есть в распоряжении «Чемпионата».
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