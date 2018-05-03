Васильев будет работать с Майгуровым и претендовать на пост вице-президента СБР

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщили о совместном выдвижении на руководящие посты в Союзе биатлонистов России (СБР).

Совместное заявление адресовано делегатам отчётно-выборной конференции СБР.

«Мы — Виктор Майгуров, трёхкратный чемпион мира, и Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, решили объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР, кандидатуру Виктора Майгурова в качестве президента СБР и Дмитрия Васильева в качестве первого вице-президента. Мы объединяем наши знания и опыт для проведения необходимых в СБР реформ, целью которых является возвращение отечественного биатлона на вершину пьедестала всех арен мира. Вместе с тем, биатлон России обязан вернуть на международную арену и своё доброе и честное имя. Наших спортсменов снова должны уважать за победы, и ни одна живая душа не должны сомневаться в том, что они добыта в честной и чистой борьбе. Мы сами прошли все ступени роста — как спортсмены. Мы лично участвовали в организационно-спортивном руководстве на самых различных уровнях. Мы знаем что делать, и убеждены что сможем вернуть российский биатлон на лидирующие позиции», — говорится в совместном заявлении Майгурова и Васильева, которое есть в распоряжении «Чемпионата».