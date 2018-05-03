Самых смелых и ловких выбрали на традиционной Лефортовской эстафете

В НИУ «МЭИ» района Лефортово 26 апреля прошла традиционная Большая лефортовская эстафета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Эти соревнования регулярно проводятся в честь празднования Великой Победы. Победитель в Большой эстафете награждается переходящим кубком, который в 73-й раз был разыгран на стадионе «Энергия» среди институтских сборных команд, несмотря на порывистый ветер и стремительный весенний дождь, — сообщили в пресс-службе.

Добавим, что с результатами эстафеты можно ознакомиться по ссылке: http://mpei.ru/news/longreads/sport_mpei/page1501140.html (ео)