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Самых смелых и ловких выбрали на традиционной Лефортовской эстафете
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Самых смелых и ловких выбрали на традиционной Лефортовской эстафете 

Управа района Лефортово 4 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В НИУ «МЭИ» района Лефортово 26 апреля прошла традиционная Большая лефортовская эстафета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Эти соревнования регулярно проводятся в честь празднования Великой Победы. Победитель в Большой эстафете награждается переходящим кубком, который в 73-й раз был разыгран на стадионе «Энергия» среди институтских сборных команд, несмотря на порывистый ветер и стремительный весенний дождь, — сообщили в пресс-службе.
Добавим, что с результатами эстафеты можно ознакомиться по ссылке: http://mpei.ru/news/longreads/sport_mpei/page1501140.html (ео)
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