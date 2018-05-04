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Российский тренер возглавил женскую сборную Украины
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Российский тренер Прокунин возглавил женскую сборную Украины по биатлону 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский тренер Андрей Прокунин заявил о подписании контракта с федерацией биатлона Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд.
Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу", — сказал Прокунин.
Напоминаем, что российский тренер два последних года возглавлял национальную сборную Южной Кореи по биатлону.
Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что женскую сборную страны может возглавить российский специалист.
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