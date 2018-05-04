Российский тренер возглавил женскую сборную Украины

Российский тренер Прокунин возглавил женскую сборную Украины по биатлону

Российский тренер Андрей Прокунин заявил о подписании контракта с федерацией биатлона Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд.

Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу", — сказал Прокунин.

Напоминаем, что российский тренер два последних года возглавлял национальную сборную Южной Кореи по биатлону.