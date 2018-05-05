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Онлайн «СЭ» с Еронко и Шевченко
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Онлайн «СЭ» с Еронко и Шевченко 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Сегодня в 12.00 на Ютуб-канале «СЭ» состоится онлайн со спецкорами «СЭ» на чемпионате мира в Дании — Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Основные темы эфира:
— Победа сборной России над Францией
— Другие матчи чемпионата мира
— Плей-офф НХЛ
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