Онлайн «СЭ» с Еронко и Шевченко

Сегодня в 12.00 на Ютуб-канале «СЭ» состоится онлайн со спецкорами «СЭ» на чемпионате мира в Дании — Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Основные темы эфира:

— Победа сборной России над Францией

— Другие матчи чемпионата мира

— Плей-офф НХЛ