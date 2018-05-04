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Российскую биатлонистку лишили спорта на два года
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Биатлонистка Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года.
Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).
Срок дисквалификации отсчитывается с 24 апреля 2018 года.
Все результаты, показанные спортсменкой в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, аннулированы. Глазырина была временно отстранена от стартов 10 февраля 2017 года на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских атлетов, которые, как утверждается, причастны к допинговым махинациям на Играх в Сочи.
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