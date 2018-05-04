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Глазырина подаст апелляцию на дисквалификацию
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Биатлонистка Глазырина подаст апелляцию на дисквалификацию 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться», — приводит слова Глазыриной РИА Новости.
Она также возмутилась решением IBU, основываясь только на докладе Ричарда Макларена.
«IBU никаких фактов, доказательств не предъявило. Ничего нового. Единственное, что у них есть — упоминание в докладе Макларена. Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя», — отметила Глазырина.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать биатлонистку Екатерину Глазырину.
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