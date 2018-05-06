Военные инженеры организовали патриотическую гонку в Волгоградской области

По завершении гонки, все участники были награждены памятной медалью в форме эмблемы гонки и ценными подарками.

Сегодня, на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, состоялась первая командная военно-патриотическая гонка по пересеченной местности, приуроченная к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В гонке приняли участие более 300 Волгоградцев разной возрастной категории, среди них, 5 женских, мужские, и смешанные команды.

Военнослужащими учебного центра, для участников состязания, были подготовлены сложнейшие препятствия на 3 км для женщин и 5 км для мужчин. На дистанции, участники прошли огонь и воду, испытания на силу, ловкость и выносливость. Помимо стандартных для многих гонок препятствий, участники познали работу сапера испытали тяжести противотанковых мин, прочувствовали работу щупом и кошкой сапера. Также, команды приняли участие во флэш-мобе и выстроили на финише из добытых на дистанции мин надпись: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Так же, в ходе мероприятия, военнослужащие разведывательного батальона соединения Южного военного округа (ЮВО) провели показательное выступление по рукопашному бою, а военнослужащими учебного центра, был организован статический показ специальной техники, где все желающие могли поближе познакомиться с вооружением.

По завершении гонки, все участники были награждены памятной медалью в форме эмблемы гонки и ценными подарками.