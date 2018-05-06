Ещё
Военные инженеры организовали патриотическую гонку в Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военные инженеры организовали патриотическую гонку в Волгоградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершении гонки, все участники были награждены памятной медалью в форме эмблемы гонки и ценными подарками.
Сегодня, на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, состоялась первая командная военно-патриотическая гонка по пересеченной местности, приуроченная к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В гонке приняли участие более 300 Волгоградцев разной возрастной категории, среди них, 5 женских, мужские, и смешанные команды.
Военнослужащими учебного центра, для участников состязания, были подготовлены сложнейшие препятствия на 3 км для женщин и 5 км для мужчин. На дистанции, участники прошли огонь и воду, испытания на силу, ловкость и выносливость. Помимо стандартных для многих гонок препятствий, участники познали работу сапера испытали тяжести противотанковых мин, прочувствовали работу щупом и кошкой сапера. Также, команды приняли участие во флэш-мобе и выстроили на финише из добытых на дистанции мин надпись: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Так же, в ходе мероприятия, военнослужащие разведывательного батальона соединения Южного военного округа (ЮВО) провели показательное выступление по рукопашному бою, а военнослужащими учебного центра, был организован статический показ специальной техники, где все желающие могли поближе познакомиться с вооружением.
По завершении гонки, все участники были награждены памятной медалью в форме эмблемы гонки и ценными подарками.
ТК «Звезда»: последние новости
Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет Родченков подал в суд на Прохорова и российских биатлонисток Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд44
Медведеву обвинили в предательстве96
Шарапова одержала долгожданную победу5
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой145
Сёмин: никакого вклада Смородской в чемпионство нет
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение