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В Майкопе проходит праздничная эстафета
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В Майкопе проходит праздничная эстафета 

АиФ Адыгея 4 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 73-й годовщине Победы, проходит в Майкопе.
По словам руководителя комитета по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп» Дмитрия Щербанёва, эстафету бегут учащиеся всех общеобразовательных учреждений города. Команды разделены на три группы: легкоатлеты двух вузов, шести учреждений среднего профессионального образования и 18 школ.
В 5-километровой эстафете, которая стартует от городского парка, 26 этапов. Маршрут: от парка, по ул. Краснооктябрьской — к вокзалу и обратно.
Уже известны победители эстафеты среди вузов. С результатом 10 минут 58 секунд победила команда Института физической культуры и дзюдо АГУ.
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