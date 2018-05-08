В Майкопе проходит праздничная эстафета

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 73-й годовщине Победы, проходит в Майкопе.

По словам руководителя комитета по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп» Дмитрия Щербанёва, эстафету бегут учащиеся всех общеобразовательных учреждений города. Команды разделены на три группы: легкоатлеты двух вузов, шести учреждений среднего профессионального образования и 18 школ.

В 5-километровой эстафете, которая стартует от городского парка, 26 этапов. Маршрут: от парка, по ул. Краснооктябрьской — к вокзалу и обратно.

Уже известны победители эстафеты среди вузов. С результатом 10 минут 58 секунд победила команда Института физической культуры и дзюдо АГУ.