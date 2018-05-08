Чемпионат России по биатлону в 2019 году пройдет в Тюмени

Чемпионат России по биатлону в сезоне-2018/19 пройдет в Тюмени, сообщает ТАСС

Турнир состоится с 28 апреля по 6 мая. С подробным планом межрегиональных и всероссийских соревнований можно ознакомиться на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Предстоящий сезон откроется летним чемпионатом России среди ветеранов, который пройдет в Барнауле 7-9 июля. Завершится сезон чемпионатом России. Первенство России среди юниоров пройдет в два этапа. С 13 по 19 марта соревнования будут проходить в Увате, а с 20 по 27 марта — в Ханты-Мансийске.

Минувший сезон чемпионат России принял Ханты-Мансийск. В Тюмени в последний раз турнир проходил в сезоне-2016/17.