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Чемпионат России по биатлону в 2019 году пройдет в Тюмени
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Чемпионат России по биатлону в 2019 году пройдет в Тюмени 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат России по биатлону в сезоне-2018/19 пройдет в Тюмени, сообщает ТАСС.
Турнир состоится с 28 апреля по 6 мая. С подробным планом межрегиональных и всероссийских соревнований можно ознакомиться на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Предстоящий сезон откроется летним чемпионатом России среди ветеранов, который пройдет в Барнауле 7-9 июля. Завершится сезон чемпионатом России. Первенство России среди юниоров пройдет в два этапа. С 13 по 19 марта соревнования будут проходить в Увате, а с 20 по 27 марта — в Ханты-Мансийске.
Минувший сезон чемпионат России принял Ханты-Мансийск. В Тюмени в последний раз турнир проходил в сезоне-2016/17.
Ранее сообщалось, что СБР опротестует решение по дисквалификации Екатерины Глазыриной в CAS.
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