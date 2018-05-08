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Селина Гаспарин и Черноусов ждут второго ребёнка
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Селина Гаспарин и Черноусов ждут второго ребёнка 

Чемпионат.com 2 часа назад
Швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин сообщила, что ожидает рождения второго ребёнка.
Об этом она рассказала на своей странице в «фейсбуке».
34-летняя Гаспарин — жена российского лыжника Ильи Черноусова. Они поженились в 2014 году. В 2015 году у них родилась дочь. После рождения дочери Гаспарин возобновила спортивную карьеру.
На счету биатлонистки серебро Сочи-2014 в индивидуальной гонке. В сезоне-2013/14 она дважды побеждала в личных гонках на Кубке мира (спринты в Анси и Хохфильцене). Также в сезоне-2015/16 она была второй в гонке преследования.
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