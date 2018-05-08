Селина Гаспарин и Черноусов ждут второго ребёнка

Швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин сообщила, что ожидает рождения второго ребёнка.

Об этом она рассказала на своей странице в «фейсбуке».

34-летняя Гаспарин — жена российского лыжника Ильи Черноусова . Они поженились в 2014 году. В 2015 году у них родилась дочь. После рождения дочери Гаспарин возобновила спортивную карьеру.

На счету биатлонистки серебро Сочи-2014 в индивидуальной гонке. В сезоне-2013/14 она дважды побеждала в личных гонках на Кубке мира (спринты в Анси и Хохфильцене). Также в сезоне-2015/16 она была второй в гонке преследования.