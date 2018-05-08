Коукалова извинилась перед Бьорндаленом за ошибку

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова извинилась перед норвежцем Оле Эйнаром Бьорндаленом за ошибку, допущенную в ее автобиографии. Спортсменка добавила, что исправит недоразумение в следующей книге.

В автобиографии Коукалова назвала трусостью поступок 44-летнего норвежца, который, по ее версии, не подписал петицию против допинга в адрес исполкома IBU. Позднее спортсменка выяснила, что Бьорнадлен был единственным норвежцем, который отметился в указанном документе.

— Мне очень жаль, я допустила ошибку, — цитирует Expressen Коукалову. — Я не знала, что Оле Эйнар был единственным норвежцем, кто подписал петицию. Я исправлю эту ошибку в следующем издании своей книги. Бьондален всегда был фантастическим примером в биатлоне. Я рада, что он проявил характер и подписал протест.

28-летняя Коукалова имеет в своем активе одну бронзовую и две серебряные олимипийские медали.

Габриэла Коукалова: «Бессеберг не боролся за чистый спорт» // Габриэла Коукалова: «Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость» //Габриэла Коукалова: «Чувствую, что окончательно завязала со спортом»