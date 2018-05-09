Сорокина: нужно организовать честные отборы, чтобы история с блатом закончилась

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина поделилась мнением о предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Всех людей, которые баллотируются на этот ответственный пост, я прекрасно знаю. Сейчас очень непростое время для российского спорта и неизвестно, как будут развиваться события дальше. Все кандидаты это и сами понимают. Будущий президент берет на себя огромную ответственность за российский биатлон. Ему нужно поднимать биатлон с колен.

Думаю, что из всех кандидатур Драчёв — явный претендент на эту должность. Драчёву нужно дать шанс проявить себя. Я знаю его давно и считаю, что он справится со всеми трудностями. Ему нужно подобрать окружение, которое тоже будет радеть за будущее нашего вида спорта.

А также организовать честные отборы, чтобы история с блатом закончилась. Это нужно прекращать. А на будущее нужно натаскивать молодых специалистов — в сборную должны привлекаться бывшие спортсмены. Иначе мы останемся у разбитого корыта, как сейчас", — цитирует Гусеву Woman's Style.