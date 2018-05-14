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Мякяряйнен решила, продолжит ли карьеру
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Финская биатлонистка Мякяряйнен будет выступать в следующем сезоне 

ТАСС 14 мая 2018
Фото: EPA
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен продолжит карьеру. 35-летняя спортсменка выложила видео в своем Instagram, в котором подтвердила, что выступит в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне Мякяряйнен стала победительницей общего зачета Кубка мира. Она четыре раза завоевывала золото на этапах Кубка мира, спортсменка побеждала в гонках преследования в Рупольдинге (Германия) и Тюмени (Россия), а также в спринте и масс-старте в Рупольдинге. Всего в прошедшем сезоне Мякяряйнен 14 раз поднималась на пьедестал по итогам гонок. Кроме того, спортсменка стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете масс— стартов.
Мякяряйнен дебютировала на этапах Кубка мира в сезоне-2004/05, первую победу в рамках турнира биатлонистка одержала спустя шесть лет, всего в ее активе 21 победа на этапах Кубка мира. Победа в общем зачете Кубка мира стала для Мякяряйнен третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах-2010/11 и 2013/14. Также она является чемпионкой мира 2011 года в гонке преследования, серебряным призером мирового первенства и четырехкратным — бронзовым. Спортсменка трижды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014 и 2018), при этом финке ни разу не удалось подняться на подиум.
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