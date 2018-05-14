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Юрлова-Перхт проводит тренировки в Австрии
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Юрлова-Перхт проводит тренировки в Австрии 

Чемпионат.com 14 мая 2018
Фото: Instagram
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт готовится к новому сезону в Австрии. 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга опубликовала фотографию с тренировки в Рамзау.
«Утренняя велопробежка по местным горам», — написала спортсменка в своём «инстаграме».
По итогам прошедшего сезона Юрлова-Перхт заняла 13-е место в общем зачёте Кубка мира, став лучшей из числа российских биатлонисток. В спринте на этапе в Антхольце (Италия) спортсменка заняла 6-е место — это её лучший результат в индивидуальных гонках в Кубке мира сезона-2017/18.
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