Юрлова-Перхт проводит тренировки в Австрии 

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт готовится к новому сезону в Австрии. 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга опубликовала фотографию с тренировки в Рамзау.

Публикация от Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka) 13 Май 2018 в 7:18 PDT

По итогам прошедшего сезона Юрлова-Перхт заняла 13-е место в общем зачёте Кубка мира, став лучшей из числа российских биатлонисток. В спринте на этапе в Антхольце (Италия) спортсменка заняла 6-е место — это её лучший результат в индивидуальных гонках в Кубке мира сезона-2017/18.