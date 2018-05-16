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Драчёв предложил ввести уголовную ответственность за допинг
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Драчёв предложил ввести уголовную ответственность за допинг 

RT на русском 16 мая 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв предложил ввести уголовную ответственность за использование допинга.
«Спортсмены и тренеры, чья репутация будет запятнана, должны нести строжайшую ответственность — вплоть до уголовной, а результаты раскрытия всевозможных нарушений антидопингового законодательства должны получать максимальную огласку. При этом необходимо, чтобы ответственность несли все. Спортивное сообщество в России и за рубежом должно знать — российский биатлон занимает в отношении допинга непримиримую позицию», — говорится в программе Драчёва, опубликованной на сайте СБР.
Выборы главы СБР состоятся 18 мая.
Ранее сообщалось, что WADA не станет возвращать статус РУСАДА на ближайшем заседании.
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