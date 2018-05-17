Глава IBU покинул совет учредителей WADA

Бессеберг официально покинул совет учредителей WADA

Заменой Бессеберга станет глава Международного союза конькобежцев (ИСУ) Ян Дийкема.

Отмечается, что организацию без объяснения причин покинул француз Тони Эстанге , трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ и глава оргкомитета "Париж-2024".

Ранее Бессеберг заявил, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году с помощью коррумпированных действий.