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Драчев — президент СБР
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Драчев — президент СБР! 

Спорт-Экспресс 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
Владимир Драчев избран руководителем Союза биатлонистов России (СБР).
В третьем туре голосования он сумел набрать необходимые 2/3 голосов. За него проголосовали 40 делегатов.
За Майгурова — 16. (Владимир ИВАНОВ)
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