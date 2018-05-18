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Новый глава СБР заставит атлетов отвечать по шаблону
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Новый глава российского биатлона заставит атлетов отвечать по шаблону 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев хочет уделить особое внимание работе со СМИ, говорится в его предвыборной программе.
Он предлагает разработать единую политику СБР в СМИ и создавать "диалог с болельщиками и неравнодушными гражданами страны через искреннее общение в СМИ и доступное информативное емкое пояснение происходящего".
В пункте подробно описана структура, по которой биатлонисты должны отвечать.
"Интервью атлетов. Доступно, емко, ясно и понятно. По шаблону: — сообщить, что работает — рассказать о себе/старте/событии — добавить, что желаемо — поделиться счастьем и побудить к занятиям физической культурой и спортом", — говорится в программе Драчева.
Ранее Драчев стал президентом Союза биатлонистов России.
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