Новый глава СБР заставит атлетов отвечать по шаблону

Новый глава российского биатлона заставит атлетов отвечать по шаблону

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев хочет уделить особое внимание работе со СМИ, говорится в его предвыборной программе.

Он предлагает разработать единую политику СБР в СМИ и создавать "диалог с болельщиками и неравнодушными гражданами страны через искреннее общение в СМИ и доступное информативное емкое пояснение происходящего".

В пункте подробно описана структура, по которой биатлонисты должны отвечать.

"Интервью атлетов. Доступно, емко, ясно и понятно. По шаблону: — сообщить, что работает — рассказать о себе/старте/событии — добавить, что желаемо — поделиться счастьем и побудить к занятиям физической культурой и спортом", — говорится в программе Драчева.

Ранее Драчев стал президентом Союза биатлонистов России.