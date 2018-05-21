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Россиянки захотели выступать за другую страну
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Россиянки захотели выступать за другую страну 

Газета.Ru 21 мая 2018
Фото: ТАСС
Российские биатлонистки могут продолжить карьеру в составе сборной Белоруссии, сообщает "Советский спорт".
По информации Sputnik Беларусь, к тренировкам женской команды Белоруссии присоединились несколько российских спортсменок, которые всерьез задумываются о смене гражданства.
Переговоры со спортсменками находятся в активной фазе. На данный момент они ждут списка спортсменок, которые будут готовиться к сезону в составе сборной России.
Ранее уволенный в прямом эфире тренер по биатлону вновь встал у руля национальной команды России.
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