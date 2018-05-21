Россиянки захотели выступать за другую страну

Российские биатлонистки могут продолжить карьеру в составе сборной Белоруссии, сообщает "Советский спорт"

По информации Sputnik Беларусь, к тренировкам женской команды Белоруссии присоединились несколько российских спортсменок, которые всерьез задумываются о смене гражданства.

Переговоры со спортсменками находятся в активной фазе. На данный момент они ждут списка спортсменок, которые будут готовиться к сезону в составе сборной России.

Ранее уволенный в прямом эфире тренер по биатлону вновь встал у руля национальной команды России.