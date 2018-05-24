Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны

Новый главный тренер сборной России по биатлону считает, что это обычное дело и готов отпустить тех, кто хочет выступать за другие страны.
Ничего нового
Два дня назад появилась информация, что российская биатлонистка Лариса Куклина, а также ещё как минимум одна наша спортсменка намерены покинуть страну и начать выступления за Беларусь. Куклина два раза выигрывала чемпионат мира среди юниоров в эстафетах, было это в 2009 и 2010 году. Но, как это часто бывает с нашими биатлонистами, после успехов на юниорском или молодёжном уровне следует движение по нисходящей. Не будем сейчас рассуждать, почему это происходит. Это тема для совсем другого материала. Факт в том, что та же Куклина потом лишь несколько раз забиралась на подиум на Кубке IBU, не имея реальных шансов пробиться в основную команду. В чём бы ни была причина, спортсменка чётка поняла, что если сейчас не попытать счастья в другой сборной, то не получится уже никогда.
Пример Куклиной, конечно же, не уникальный. Если этот и другие переходы состоятся, это будет продолжением тренда, заданного ещё на рубеже веков. Собственно, новый президент СБР Владимир Драчёв пошёл по такому же пути, перейдя из России в Беларусь. Да, вы можете сказать, что пример не слишком корректный, потому что Драчёв уходил в ранге топового спортсмена. Примеры Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой здесь более уместны. Анна Фролина, Кристина Ильченко, Тимофей Лапшин, Александр Стародубец, Сергей Бочарников, Елена Хрусталёва — список внушительный, и это явно не все имена и фамилии ребят, решившихся на кардинальные перемены в своей спортивной жизни. Лапшин и Фролина, к слову, в прошлом году регулярно обыгрывали в гонках членов сборной России, так что смена гражданства бывает весьма и весьма полезна.
Так это нормально или нет?
Абсолютно нормально. Давайте оставим в стороне разговоры о том, как нехорошо предавать родную страну и родной флаг и бежать прославлять конкурентов. Ведь государство в вас вложило столько денег, а вы поступаете так безответственно. Никто никому ничего не должен, тем более в индивидуальном спорте. Кому стало бы лучше от того, что Домрачева прозябала бы в резервном составе сборной России, болталась бы между Кубком мира и IBU, а то и выступала бы на национальных соревнованиях. Если у человека появляется легальный шанс улучшить свою жизнь, ему точно не стоит мешать. Понятно, что у той же Куклиной вряд ли уже получится стать новой Домрачевой или Кузьминой, но если хотя бы малейшая возможность, надо пробовать.
Понятно, что Куклина здесь скорее собирательный образ. Мы говорим о концепции принятия таких решений. Что теряют биатлонистки, которые решили променять унылое болтание на задворках российского биатлона на вполне реальную возможность бегать на этапах Кубка мира? Вряд ли в Беларуси спортсмены получат больше денег, а это означает, что они в первую очередь заинтересованы в спортивной составляющей. За это их можно только уважать.
Реакция тренерского штаба сборной России
Приятно, что схожего мнения придерживается и новый главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, а также новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Хованцев отметил, что считает подобные намерения наших биатлонистов логичными и адекватными, потому что спортсмены стремятся «выступать на соревнованиях другого ранга». Он чётко дал понять, что не собирается чинить препятствий этим людям. Виталий Норицын признался, что уже давно знал о желании ряда российских биатлонисток сменить спортивное гражданство. Он также не высказал никакого негатива в отношении подобных решений. Что, если и Куклина станет внезапно обыгрывать всю сборную России? Адекватные болельщики, думается, просто порадуются за биатлонистку и в очередной раз зададут философский вопрос тренерскому штабу нашей команды.