Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны

Российский Шоушенк. Биатлонисты снова бегут из страны. Это нормально?

Новый главный тренер сборной России по биатлону считает, что это обычное дело и готов отпустить тех, кто хочет выступать за другие страны.

Ничего нового

Два дня назад появилась информация, что российская биатлонистка Лариса Куклина , а также ещё как минимум одна наша спортсменка намерены покинуть страну и начать выступления за Беларусь. Куклина два раза выигрывала чемпионат мира среди юниоров в эстафетах, было это в 2009 и 2010 году. Но, как это часто бывает с нашими биатлонистами, после успехов на юниорском или молодёжном уровне следует движение по нисходящей. Не будем сейчас рассуждать, почему это происходит. Это тема для совсем другого материала. Факт в том, что та же Куклина потом лишь несколько раз забиралась на подиум на Кубке IBU, не имея реальных шансов пробиться в основную команду. В чём бы ни была причина, спортсменка чётка поняла, что если сейчас не попытать счастья в другой сборной, то не получится уже никогда.

Так это нормально или нет?

Абсолютно нормально. Давайте оставим в стороне разговоры о том, как нехорошо предавать родную страну и родной флаг и бежать прославлять конкурентов. Ведь государство в вас вложило столько денег, а вы поступаете так безответственно. Никто никому ничего не должен, тем более в индивидуальном спорте. Кому стало бы лучше от того, что Домрачева прозябала бы в резервном составе сборной России, болталась бы между Кубком мира и IBU, а то и выступала бы на национальных соревнованиях. Если у человека появляется легальный шанс улучшить свою жизнь, ему точно не стоит мешать. Понятно, что у той же Куклиной вряд ли уже получится стать новой Домрачевой или Кузьминой, но если хотя бы малейшая возможность, надо пробовать.

Понятно, что Куклина здесь скорее собирательный образ. Мы говорим о концепции принятия таких решений. Что теряют биатлонистки, которые решили променять унылое болтание на задворках российского биатлона на вполне реальную возможность бегать на этапах Кубка мира? Вряд ли в Беларуси спортсмены получат больше денег, а это означает, что они в первую очередь заинтересованы в спортивной составляющей. За это их можно только уважать.

Реакция тренерского штаба сборной России