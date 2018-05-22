Шипулина включили в состав сборной России

Шипулин включен в состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете Антон Шипулин , который пока не принял решения о продолжении карьеры, включен в состав сборной России по биатлону на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Шипулин после окончания сезона заявил, что решение о продолжении спортивной карьеры он примет этой осенью. 30-летний спортсмен сообщил, что врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу в связи с проблемами со здоровьем.

"По Антону ясности нет. Естественно, он включен в состав команды, а что касается формата его работы, то по этому вопросу с ним и его личным тренером нам еще предстоит встретиться", — сказал Драчев.