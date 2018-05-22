Шипулина включили в состав сборной России

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете Антон Шипулин, который пока не принял решения о продолжении карьеры, включен в состав сборной России по биатлону на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Шипулин после окончания сезона заявил, что решение о продолжении спортивной карьеры он примет этой осенью. 30-летний спортсмен сообщил, что врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу в связи с проблемами со здоровьем.
"По Антону ясности нет. Естественно, он включен в состав команды, а что касается формата его работы, то по этому вопросу с ним и его личным тренером нам еще предстоит встретиться", — сказал Драчев.
Последние годы Шипулин работал отдельно от сборной под руководством Андрея Крючкова, его партнером по тренировкам был напарник по олимпийской эстафетной команде Алексей Волков. Драчев ранее заявлял, что выступает против индивидуальных тренировок Шипулина.