«Тренер бил палкой и ставил капельницы». Реальное письмо юного биатлониста

Каких ещё скандалов не было в нашем биатлоне? Допинг был, домогательства к детям были… О, детский допинг!

Иногда кажется, что в нашем биатлоне ты видел всё. Но в какой-то момент биатлонная семья отчебучивает такое, что (как говорил герой в знаменитом фильме «Тупой и ещё тупее») поневоле снова начинаешь в неё верить. Если перестать ёрничать, то, разумеется, этот вид спорта мало чем по сути отличается от, допустим, гребли на байдарках и каноэ. Просто прицел более резкий. А так это просто российский спорт и его обитатели, обычная история.

Допинг. Несовершеннолетние. Уголовка

Что случилось на этот раз? По информации «Чемпионата», группа родителей написала в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области заявление, в котором рассказали о том, что тренер по биатлону этой бюджетной организации Александр Саратовский ставил их несовершеннолетним детям капельницы неизвестного происхождения (капельницы разрешены только в минимальных объёмах и/или в медицинских целях, а так это — запрещённый допинговый метод).

В итоге на сегодняшний день уже уволены директор ЦСП Мособласти Владимир Букоткин (кому было адресовано письмо) и сам Саратовский. Причём материалы служебной проверки по последнему переданы в следственные органы, так как попадают под уголовную статью об использовании в отношении спортсмена субстанций или методов, запрещенных для в спорте (ст. 230.2 УК РФ). Двойной фейспалм этой истории придаёт связь с другой, не менее скандальной — о сексуальных домогательствах к несовершеннолетней спортсменке со стороны биатлонного тренера того же ЦСП Мособласти Сергея Тутмина . Недавнего коллеги Александра Саратовского.

Наказание — от штрафа до реального срока

Всё началось 1 мая. Тогда несколько родителей и их детей синхронно и одними и теми же словами (почему так — зададимся вопросом позже) написали серию заявлений на имя директора Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Владимира Букоткина. Выше вы уже читали одно, вот ещё одно, имеющееся в распоряжении «Чемпионата». Как видите — да, слово в слово, одно и то же.

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Еще раз стоит повторить: обвинение, выдвинутое против Александра Саратовского — очень серьёзное. Во-первых, потому что капельницы (и внутривенные инъекции) являются запрещенным допинговым методом. Капельницы разрешены только для экстренной медицинской помощи, а также в случаях, когда объем не превышает 100 мл в течение периода не менее 12 часов. Чтобы доказать их легальное употребление, надо сильно постараться. Во-вторых и главных. В конце 2016 года в России введена уголовная ответственность за допинг. Наказания предусмотрены для тренеров, врачей и специалистов в области физкультуры и спорта. За использование в отношении спортсмена субстанций или методов, запрещенных в спорте (причём вне зависимости от согласия спортсмена), предусматриваются наказания — от штрафа до ограничения свободы сроком до двух лет (дополнительно могут назначить наказание в виде лишения права занимать определенные должности на некоторый срок или бессрочно). Использование запрещённых средств и методов в отношении несовершеннолетних спортсменов — отягчающее обстоятельство.

«Это всё вранье, не было никаких капельниц»

Немедленно началась служебная проверка, и когда корреспондент «Чемпионата» позвонил Владимиру Букоткину, чтобы узнать, как она продвигается, тот сообщил: «С 16 мая я более не являюсь директором ЦСП Мособласти. Мои работодатели из областного Минспорта попросили написать заявление по собственному желанию, я не стал упорствовать, понимая, что власть на их стороне. Основание — заявление родителей в отношении тренера Саратовского». По информации «Чемпионата», сам Александр Саратовский тоже уволен из ЦСП Мособласти, а материалы проверки переданы в прокуратуру . В интервью «Чемпионату» он свою вину, впрочем, полностью отрицает. «Это всё враньё, не было никаких капельниц. Вы посмотрите, когда написаны заявления? Вот позвоните спортсменам и их родителям, спросите: а почему вы столько тянули — с лета прошлого года? Я уверен, что все эти письма сделаны по наущению Сергея Тутмина, который хочет меня очернить. Позвоните ему и спросите, зачем это надо», — заявил Саратовский. Корреспонденты «Чемпионата» позвонили Тутмину (материалы его дела о домогательствах к несовершеннолетней ученице лежат в правоохранительных органах ). Тренер выслушал наш вопрос и повесил трубку. На уточняющие смс-сообщения он не ответил.

«У меня допинговой грязи не будет»

Дословные совпадения в заявлениях родителей и одинаковые даты действительно не могут не вызывать некоторые сомнения, но это уже работа для компетентных органов. Из общего ряда выбивается, пожалуй, только письмо одного из несовершеннолетних спортсменов, рассказывающего свои тренировочные будни. «Тренер Саратовский А. В…. угрожая мне увольнением из команды, заставил приготовиться для постановки капельницы, а также для внутривенного введения лекарственных препаратов… После всего происходящего по отношению ко мне, после его угроз и слов унижения в нецензурной форме, применения физического воздействия (наносил удары лыжной палкой, если ему не нравилось моё выполнение поставленных им задач), прошу вас отстранить Саратовского А. В. от тренерской деятельности», — пишет он.

Чемпионат.com

Судя по всему, причастные управленцы не планируют спускать дело на тормозах.

«У меня нет и не будет допинговой грязи», — заявил «Чемпионату» президент Федерации биатлона Мособласти Алексей Нуждов (с начала этой недели — и первый вице-президент Союза биатлонистов России), сообщивший, что он в курсе ситуации и ждёт результатов расследования. В свою очередь, директор федерального ЦСП Минспорта Александр Кравцов, ещё неделю назад занимавший пост президента СБР, на конференции СБР 18 мая намекнул делегатам о том, что держит на контроле «дело с капельницами»: «У меня на столе уже лежат документы, и документам этим в самом ближайшем будущем будет дан законный ход. Поверьте, это будет хорошим сигналом тем, кто еще не верит в то, что СБР умеет эффективно бороться с нарушением антидопинговых прав», — заявил Кравцов.

Теперь главное, чтобы не получилось, как часто бывает: наказывают невиновных, награждают непричастных.