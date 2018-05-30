На Украине назвали аморальным выбор тренера из РФ

Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным

«Назначение Андрея Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста — просто аморально», — заявил он.

4 мая Прокунин был избран на должность старшего тренера женской национальной команды. В состав комиссии, рассматривавшей кандидатуры, входил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак

Россиянин известен по работе со сборной Южной Кореи. Специалист готовил национальную команду к Играм в Пхенчхане.

13 марта Брынзак, также занимающий пост вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, заявил, что местные спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. Он подчеркнул, что для снятия запрета необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась». 11 апреля закон о бойкоте соревнований в России утратил силу.