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На Украине назвали аморальным выбор тренера из РФ
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Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным 

Lenta.ru 30 мая 2018
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Андрей Столярчук прокомментировал назначение Андрея Прокунина старшим тренером женской сборной Украины по биатлону. Слова журналиста приводит XSPORT.
«Назначение Андрея Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста — просто аморально», — заявил он.
4 мая Прокунин был избран на должность старшего тренера женской национальной команды. В состав комиссии, рассматривавшей кандидатуры, входил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
Россиянин известен по работе со сборной Южной Кореи. Специалист готовил национальную команду к Играм в Пхенчхане.
13 марта Брынзак, также занимающий пост вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, заявил, что местные спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. Он подчеркнул, что для снятия запрета необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась». 11 апреля закон о бойкоте соревнований в России утратил силу.
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