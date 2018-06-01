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Строители космодрома «Восточный» стали болельщиками на всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
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Строители космодрома «Восточный» стали болельщиками на всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 1 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Увиденное произвело на них большое впечатление, им была предоставлена возможность познакомиться с экипажами боевых машин, посидеть внутри танка и БМП.
Сотрудники ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (входит в состав ВСК МО РФ), бойцы студенческих строительных отрядов, участвующие во всероссийской студенческой стройке «Космодром „Восточный 2018“ посетили всеармейский конкурс „Танковый биатлон“ и „Суворовский натиск“, проходивший на полигоне ДВОКУ в Амурской области.
Для стройотрядовцев поездка стала настоящим событием, ведь практически все ребята еще не служили в армии и впервые видели настоящую боевую технику, а уж о личной встрече с победителями этапа „Суворовского натиска“ — мотострелками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ), можно было только мечтать. Встреча была организована при содействии руководства ДВОКУ. В ходе встречи, ребята смогли узнать о сложностях воинской службы, о распорядке дня, о том, как проходила подготовка к соревнованиям. Стройотрядовцам показали боевую машину пехоты — БМП-2, которая прошла все этапы состязаний, студенты смогли сесть за штурвал боевой машины, почувствовать себя членами боевого экипажа.
»Наше предприятие входит в состав Военно-строительного комплекса Минобороны России, мы — военные строители и поэтому патриотическое воспитание сотрудников является для нас одной из приоритетных задач. Патриотизм — это не только любовь к Родине, но и уважение к своему государству, к нации, к президенту как гаранту, к армии как защитнице. Посещение всеармейских соревнований — это возможность познакомиться с лучшими представителями военных округов, современной военной техникой», — рассказал Андрей Ляпустин, начальник филиала «СМУ №1 Шимановский» ФГУП «ГВСУ по специальным объектам»
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