Строители космодрома «Восточный» стали болельщиками на всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Увиденное произвело на них большое впечатление, им была предоставлена возможность познакомиться с экипажами боевых машин, посидеть внутри танка и БМП.

Сотрудники ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (входит в состав ВСК МО РФ), бойцы студенческих строительных отрядов, участвующие во всероссийской студенческой стройке «Космодром „Восточный 2018“ посетили всеармейский конкурс „Танковый биатлон“ и „Суворовский натиск“, проходивший на полигоне ДВОКУ в Амурской области.

Для стройотрядовцев поездка стала настоящим событием, ведь практически все ребята еще не служили в армии и впервые видели настоящую боевую технику, а уж о личной встрече с победителями этапа „Суворовского натиска“ — мотострелками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ), можно было только мечтать. Встреча была организована при содействии руководства ДВОКУ. В ходе встречи, ребята смогли узнать о сложностях воинской службы, о распорядке дня, о том, как проходила подготовка к соревнованиям. Стройотрядовцам показали боевую машину пехоты — БМП-2, которая прошла все этапы состязаний, студенты смогли сесть за штурвал боевой машины, почувствовать себя членами боевого экипажа.