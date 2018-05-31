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Российского тренера затравили на Украине
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«Плевок в Украину»: россиянина затравили из-за биатлона 

Рамблер 31 мая 2018
Назначать россиянина тренером биатлонной сборной Украины — аморально. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявил украинский телевизионный комментатор Андрей Столярчук.
По его словам, назначение Андрея Прокунина старшим тренером женской сборной Украины — аморально, потому что идет «пятый год российско-украинской войны». При этом Столярчук при оценке назначения россиянина отказался учитывать его спортивные достижения как тренера сборной Южной Кореи.
Кроме того, телекомментатор рассказал, что получает сообщения от украинских болельщиков, в которых те заявляют, что больше не будут смотреть биатлон.
«Расценивают данное назначение как плевок в сторону Украины», — объяснил он и выразил солидарность с этим мнением.
Андрей Прокунин, двукратный чемпион мира по летнему биатлону, был назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону в начале мая.
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