Российского тренера затравили на Украине

«Плевок в Украину»: россиянина затравили из-за биатлона

Назначать россиянина тренером биатлонной сборной Украины — аморально. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявил украинский телевизионный комментатор Андрей Столярчук

По его словам, назначение Андрея Прокунина старшим тренером женской сборной Украины — аморально, потому что идет «пятый год российско-украинской войны». При этом Столярчук при оценке назначения россиянина отказался учитывать его спортивные достижения как тренера сборной Южной Кореи.

Кроме того, телекомментатор рассказал, что получает сообщения от украинских болельщиков, в которых те заявляют, что больше не будут смотреть биатлон.

«Расценивают данное назначение как плевок в сторону Украины», — объяснил он и выразил солидарность с этим мнением.

Андрей Прокунин, двукратный чемпион мира по летнему биатлону, был назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону в начале мая.