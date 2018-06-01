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Анфиса Резцова: «После Олимпиады Шипулин окунулся в политику, поэтому выше он уже не прыгнет»
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Анфиса Резцова: «После Олимпиады Шипулин окунулся в политику, поэтому выше он уже не прыгнет» 

Спорт-Экспресс 1 июня 2018
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19. В состав мужской сборной вошел лучший биатлонист страны последних лет Антон Шипулин. Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру.
— Не удивило попадание Антона Шипулина в команду?
— Не знаю, что он там хочет доказать, — отметила Резцова. — Не хочу Антона обидеть, пусть он на меня и обижен, но у него не получится уже прыгнуть выше. Он добивался результатов и ставил рекорды, но после Олимпиады он ушел немного в другую сторону — окунулся в политику. Считаю, что это неправильно. Но если есть у Антона желание выступать, то — пожалуйста. По результатам он действительно сильнейший на сегодняшний день. (Игорь НОВИКОВ)
Состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19
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