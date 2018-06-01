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Дмитрий Губерниев: теперь посмотрим, будет ли ротация после первых этапов Кубка мира
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Дмитрий Губерниев: теперь посмотрим, будет ли ротация после первых этапов Кубка мира 

Советский спорт 1 июня 2018
— Еще только первый день лета, а я уже начинаю любить тренеров сборной России по биатлону! 8 человек у мужчин и женщин — основа. 8 и в резервной сборной. Поршнева, который разделал многих под орех на чемпионате России, нет. Он и Малиновский в резерве! Ну ладно, думаю, недолго им в запасе быть. Волкова вообще никуда не взяли, хотя гонок у него было явно меньше, чем у многих в основе. У женщин спасибо за Васнецову, но Акимова где? Ее нет в сборной? Впрочем, новая инфа — Акимова и Услугина в декрете! Весело живем, теперь посмотрим, будет ли ротация после первых этапов Кубка мира и Кубка IBU, — написал Губерниев на своей странице в сети «Instagram».
Ранее правление СБР во главе с президентом Владимиром Драчевым утвердило составы сборных команд России по биатлону для подготовки к новому сезону.
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