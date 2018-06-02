Максим Чудов: «Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав –…

Трехкратный чемпион мира российский биатлонист Максим Чудов прокомментировал «СЭ» составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19. — Состав сборной должно утверждать руководство СБР. Как они выбирали состав, от чего отталкивались — для меня это большой вопрос, — сказал Чудов. — Мне неизвестно, как проходил выбор. Я не говорю о конкретных кандидатурах, я просто не знаю этого — отошел немного от спорта в последнее время. Единственное — хотелось бы видеть формирование команды по спортивному принципу. К примеру, если бы я был тренером, я бы брал в сборную только исходя из результатов биатлонистов. Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав — это, на мой взгляд, неправильно. Как оно сейчас происходит, для меня никто не доводит. ( Игорь НОВИКОВ С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь. Шипулин и хакеры. «Странный» состав сборной России