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Максим Чудов: «Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав –…
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Максим Чудов: «Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав –… 

Спорт-Экспресс 2 июня 2018
Трехкратный чемпион мира российский биатлонист Максим Чудов прокомментировал «СЭ» составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19.
— Состав сборной должно утверждать руководство СБР. Как они выбирали состав, от чего отталкивались — для меня это большой вопрос, — сказал Чудов. — Мне неизвестно, как проходил выбор. Я не говорю о конкретных кандидатурах, я просто не знаю этого — отошел немного от спорта в последнее время. Единственное — хотелось бы видеть формирование команды по спортивному принципу. К примеру, если бы я был тренером, я бы брал в сборную только исходя из результатов биатлонистов. Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав — это, на мой взгляд, неправильно. Как оно сейчас происходит, для меня никто не доводит. (Игорь НОВИКОВ)
С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.
Шипулин и хакеры. «Странный» состав сборной России
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