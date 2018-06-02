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Павел Ростовцев: «Не знаю, есть ли какой-то принцип отбора состава в сборной России»
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Павел Ростовцев: «Не знаю, есть ли какой-то принцип отбора состава в сборной России» 

Спорт-Экспресс 2 июня 2018
Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал «СЭ» составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19, выразив недоумение целым рядом решений тренерского штаба.
— В состав включен Антон Шипулин.
— У него, может, был и не самый удачный прошлый сезон, но он лучший российский биатлонист, поэтому его попадание в состав закономерно.
— Отсутствие Алексея Волкова и Василия Томшина и в основе и в резерве, Малиновский только во второй команде — вас не удивляют эти решения?
— Я не знаю, по какому принципу комплектовали команду. И есть ли вообще какой-то принцип. Потому что новый президент СБР Владимир Драчев много говорил, что будут по рейтингу набирать состав — первые восемь мест. Надо понять, что именно было положено в основу того или иного решения. Наверняка у тренеров, которые будут работать с командами, есть свои взгляды на потенциал того или иного биатлониста. Наверное, одного или двух спортсменов могли на усмотрение тренерского штаба взять. (Арман МКРТЧЯН)
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