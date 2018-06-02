Павел Ростовцев: «Не знаю, есть ли какой-то принцип отбора состава в сборной России»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал «СЭ» составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19, выразив недоумение целым рядом решений тренерского штаба.

— У него, может, был и не самый удачный прошлый сезон, но он лучший российский биатлонист, поэтому его попадание в состав закономерно.

— Отсутствие Алексея Волкова и Василия Томшина и в основе и в резерве, Малиновский только во второй команде — вас не удивляют эти решения?