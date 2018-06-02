Ещё
Ишмуратова: приход Драчева на пост главы СБР даст новый импульс развития биатлону в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ишмуратова: приход Драчева на пост главы СБР даст новый импульс развития биатлону в РФ 

ТАСС 2 июня 2018
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Избрание Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) придаст новый виток развитию биатлона в стране. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.
Драчев был избран президентом СБР 18 мая. Кандидатуру четырехкратного чемпиона мира поддержало большинство делегатов отчетно-выборной конференции организации.
"Условия отбора в сборную страны по биатлону требуют качественного и прозрачного подхода к делу, — сказала Ишмуратова. — Каждый спортсмен должен осознавать и понимать, почему он вызван в сборную, как он должен в ней себя проявить и на каких стартах ему выступать. Приход Драчева на пост главы Союза биатлонистов России даст новый импульс развитию данному виду спорта, но нужно признать, что четыре года для прорыва на Олимпиаде в 2022 году мало. Биатлон — циклический вид спорта, и здесь так быстро, на ура, победы ждать сложно, но будем надеяться на нашу молодежь".
"Наши молодые спортсмены нуждаются в выходе на новый уровень, на ту скорость, которая сейчас есть в международном биатлоне, и будем надеяться, что всё будет хорошо. Пхёнчхан показал, что у нас есть резервы, но надо этим правильно заниматься, выстроить систему подготовки. Ребятам нужно понимание, отсутствие грязи в средствах массовой информации, и тогда все получится", — добавила собеседница ТАСС.
ТАСС: последние новости
Союз биатлонистов России не ожидал, что тренер Ланцов перейдет в сборную Канады ФИФА вынесла предупреждение футболисту сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение Футболист сборной Англии Роуз выразил сожаление о своем решении не привозить семью в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1065
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой292
Английские фанаты разнесли IKEA21
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян46
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение