Ишмуратова: приход Драчева на пост главы СБР даст новый импульс развития биатлону в РФ

Драчев был избран президентом СБР 18 мая. Кандидатуру четырехкратного чемпиона мира поддержало большинство делегатов отчетно-выборной конференции организации.

"Условия отбора в сборную страны по биатлону требуют качественного и прозрачного подхода к делу, — сказала Ишмуратова. — Каждый спортсмен должен осознавать и понимать, почему он вызван в сборную, как он должен в ней себя проявить и на каких стартах ему выступать. Приход Драчева на пост главы Союза биатлонистов России даст новый импульс развитию данному виду спорта, но нужно признать, что четыре года для прорыва на Олимпиаде в 2022 году мало. Биатлон — циклический вид спорта, и здесь так быстро, на ура, победы ждать сложно, но будем надеяться на нашу молодежь".

"Наши молодые спортсмены нуждаются в выходе на новый уровень, на ту скорость, которая сейчас есть в международном биатлоне, и будем надеяться, что всё будет хорошо. Пхёнчхан показал, что у нас есть резервы, но надо этим правильно заниматься, выстроить систему подготовки. Ребятам нужно понимание, отсутствие грязи в средствах массовой информации, и тогда все получится", — добавила собеседница ТАСС.