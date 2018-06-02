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Скардино объявила о завершении карьеры
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Белорусская биатлонистка Скардино завершила карьеру 

Чемпионат.com 2 июня 2018
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в составе сборной Беларуси Надежда Скардино объявила завершении карьеры.
«Спасибо Беларуси и всей команде за то, что здесь я чувствовала себя своей. Надеюсь, я для вас останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя. Сейчас я не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Главный фактор, повлиявший на моё решение — накопившаяся усталость. Я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет», — сказала Скардино в эфире телеканала «Беларусь 1».
33-летняя спортсменка завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане в женской биатлонной эстафете и бронзу Игр в Сочи в индивидуальной гонке. Кроме того, в её активе бронза чемпионата мира и две победы на чемпионатах Европы.
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