В Нижнем Новгороде проходит Чемпионат и Кубок России по автогонкам

Фото: Maya SimakinaВ Нижнем Новгороде проходит Чемпионат и Кубок России по автогонкамСобытие федерального масштаба проходит сейчас в Нижнем Новгороде на трассе автодрома «Нижегородское кольцо», совместный этап Российской серии кольцевых гонок и SMP Formula 4 NEZ Championship. Наши корреспонденты побывали на супер-гонках, и приглашают всех желающих посетить уникальное событие в мире автоспорта. Завтра соревнования продолжатся.

Воскресенье, 3 июня

09:25-09:40 SMP Formula 4 NEZ Championship, Квалификация 2 10:15-10:50 Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 2 11:40-12:15 Туринг, Гонка 2 12:30-13:10 Автограф-сессия

13:45-14:20 SMP Formula 4 NEZ Championship, Гонка 3 15:00-15:35 16:15-16:50 Национальный, Гонка 2Видео заездов