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В Нижнем Новгороде проходит Чемпионат и Кубок России по автогонкам
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В Нижнем Новгороде проходит Чемпионат и Кубок России по автогонкам 

Нижегородская правда 2 июня 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото: Maya SimakinaВ Нижнем Новгороде проходит Чемпионат и Кубок России по автогонкамСобытие федерального масштаба проходит сейчас в Нижнем Новгороде на трассе автодрома «Нижегородское кольцо», совместный этап Российской серии кольцевых гонок и SMP Formula 4 NEZ Championship. Наши корреспонденты побывали на супер-гонках, и приглашают всех желающих посетить уникальное событие в мире автоспорта. Завтра соревнования продолжатся.
Воскресенье, 3 июня
09:25-09:40 SMP Formula 4 NEZ Championship, Квалификация 2  10:15-10:50 Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 2  11:40-12:15 Туринг, Гонка 2  12:30-13:10 Автограф-сессия
13:45-14:20 SMP Formula 4 NEZ Championship, Гонка 3  15:00-15:35 16:15-16:50 Национальный, Гонка 2Видео заездов
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