Старт гонки IndyCar в Детройте отложили из-за аварии пейс-кара

Старт второй гонки серии IndyCar в Детройте был отложен из-за необычного происшествия — во время прогревочного круга водитель пейс-кара не справился с управлением в одном из поворотов и вылетел в отбойник, разбив свой спорт-кар. Старт гонки был отложен на неопределённый срок, маршалы занялись эвакуацией машины и очисткой трассы от разлетевшихся обломков.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» IndyCar.