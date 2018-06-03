Ещё
Старт гонки IndyCar в Детройте отложили из-за аварии пейс-кара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старт гонки IndyCar в Детройте отложили из-за аварии пейс-кара 

Чемпионат.com 3 июня 2018
Старт второй гонки серии IndyCar в Детройте был отложен из-за необычного происшествия — во время прогревочного круга водитель пейс-кара не справился с управлением в одном из поворотов и вылетел в отбойник, разбив свой спорт-кар. Старт гонки был отложен на неопределённый срок, маршалы занялись эвакуацией машины и очисткой трассы от разлетевшихся обломков.
C поула во второй гонке в Детройте стартует лидер чемпионата Александр Росси. Второе место в квалификации досталось Роберту Уикенсу, третьим стал победитель недавней гонки «500 миль Индианаполиса» Уилл Пауэр.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» IndyCar.
Чемпионат.com: последние новости
Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии Домрачева: конечно, какой-то спад в белорусском биатлоне обозначится Губерниев: уход Ланцова в Канаду — потеря для России, но человек ищет где лучше
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1062
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой288
Английские фанаты разнесли IKEA19
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян46
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение