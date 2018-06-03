Старт гонки IndyCar в Детройте отложили из-за аварии пейс-кара 

Старт второй гонки серии IndyCar в Детройте был отложен из-за необычного происшествия — во время прогревочного круга водитель пейс-кара не справился с управлением в одном из поворотов и вылетел в отбойник, разбив свой спорт-кар. Старт гонки был отложен на неопределённый срок, маршалы занялись эвакуацией машины и очисткой трассы от разлетевшихся обломков.
C поула во второй гонке в Детройте стартует лидер чемпионата Александр Росси. Второе место в квалификации досталось Роберту Уикенсу, третьим стал победитель недавней гонки «500 миль Индианаполиса» Уилл Пауэр.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» IndyCar.