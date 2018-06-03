Бьорндален пригласил Губерниева на прощальный вечер

"Как прекрасно, друзья! Величайший биатлонист Вселенной Уле-Эйнар Бьорндален пригласил на торжественный вечер, посвященный окончанию своей спортивной карьеры! 16 июня в Осло. Хоть работы в России много, чемпионат мира по футболу начнется, но я обязательно сгоняю в Норвегию на денек" — написал Губерниев в инстаграме.