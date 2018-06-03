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Бьорндален пригласил Губерниева на прощальный вечер
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Бьорндален пригласил Губерниева на прощальный вечер 

Газета.Ru 3 июня 2018
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален пригласил его на торжественный вечер, который будет посвящен завершению карьеры спортсмена, сообщает "Советский спорт".
"Как прекрасно, друзья! Величайший биатлонист Вселенной Уле-Эйнар Бьорндален пригласил на торжественный вечер, посвященный окончанию своей спортивной карьеры! 16 июня в Осло. Хоть работы в России много, чемпионат мира по футболу начнется, но я обязательно сгоняю в Норвегию на денек" — написал Губерниев в инстаграме.
Ранее комментатор рассказал историю о том, как Бьорндален вместе со своей командой приняли журналиста за российского бизнесмена Михаила Прохорова.
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