Федерация биатлона Норвегии наградила Бьорндалена почетным знаком

ТАСС , 3 июня. Восьмикратный олимпийский чемпион Улэ-Эйнар Бьорндален стал почетным членом Федерации биатлона Норвегии и был награжден почетным знаком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежскую газету Dagbladet.

"Я был очень удивлен, когда был выбран в качестве почетного члена Федерации биатлона Норвегии. Удостоиться такой чести — это большое признание", — заявил Бьорндален.

"Трудно найти спортсмена, более достойного почетного членства в федерации", — заявила генеральный секретарь организации Ракель Раунтун.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира — 95.