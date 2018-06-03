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Федерация биатлона Норвегии наградила Бьорндалена почетным знаком
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Федерация биатлона Норвегии наградила Бьорндалена почетным знаком 

ТАСС 3 июня 2018
Фото: Северпост
ТАСС, 3 июня. Восьмикратный олимпийский чемпион Улэ-Эйнар Бьорндален стал почетным членом Федерации биатлона Норвегии и был награжден почетным знаком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежскую газету Dagbladet.
"Я был очень удивлен, когда был выбран в качестве почетного члена Федерации биатлона Норвегии. Удостоиться такой чести — это большое признание", — заявил Бьорндален.
"Трудно найти спортсмена, более достойного почетного членства в федерации", — заявила генеральный секретарь организации Ракель Раунтун.
Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира — 95.
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