Решение об ограничении в правах Союза биатлонистов РФ оставлено в силе

Решение было принято сегодня на заседании исполкома Международного союза биатлонистов.

Статус СБР был понижен до временного членства в декабре прошлого года из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.