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Решение об ограничении в правах Союза биатлонистов РФ оставлено в силе
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Решение об ограничении в правах Союза биатлонистов РФ оставлено в силе 

Говорит Москва 3 июня 2018
Решение было принято сегодня на заседании исполкома Международного союза биатлонистов.
Статус СБР был понижен до временного членства в декабре прошлого года из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.
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