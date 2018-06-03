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СБР подаст заявку на выборы в IBU, несмотря на перенос восстановления организации
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СБР подаст заявку на выборы в IBU, несмотря на перенос восстановления организации 

ТАСС 3 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Союз биатлонистов России (СБР) готов подать заявку на выборы в Международный союз биатлонистов (IBU), несмотря на перенос решения по вопросу полного восстановления российской организации на сентябрь. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.
В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на соревнования и проводить международные соревнования, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы. В настоящий момент пост первого вице-президента организации занимает Виктор Майгуров, время подачи заявок истекает 7 июня.
"Теоретически мы можем выдвигать свои кандидатуры на выборах в IBU, даже не имея голоса, и мы будем это делать. В противном случае мы лишимся вообще всех шансов, — рассказал Драчев. — Вопрос в другом — примут эту заявку, будут ли ее рассматривать. Я надеюсь, мы будем работать на позитиве, чтобы в сентябре восстановление все-таки произошло, да и до 7 июня времени хоть и немного, но есть".
"Не все потеряно, в любом случае. Худшее, что может произойти, мы потеряем должность первого вице-президента IBU, которую занимает Майгуров. Этот пост был за нами испокон веков, его занимали Александр Тихонов, Сергей Кущенко. Это будет большая потеря в плане имиджа, но это не повлияет на нашу работу на турнирах. Да, мы потеряем рычаги в организации, но на данный момент наш биатлон переживает не самые лучшие времена", — отметил Драчев.
Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече 5-9 сентября.
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