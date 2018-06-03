IBU не включил российский этап в календарь Кубка мира сезона-2019/20

ТАСС , 3 июня. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь Кубка мира сезона-2019/20, в нем вновь не оказалось ни одного российского этапа. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Также на заседании исполкома было принято решение перенести на сентябрь вопрос полного восстановления Союза биатлонистов России (СБР). В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами.

Сезон-2019/20 стартует 1 декабря 2019-го в шведском Эстерсунде. Также соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене (12-15 декабря), французском Анси (16-22 декабря), немецком Оберхофе (6-12 января), немецком Рупольдинге (13-19 января), словенской Поклюке (20-26 января), чешском Нове-Место (2-8 марта), финском Контиолахти (9-15 марта) и норвежском Осло (16-22 марта). Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 12 по 23 февраля.

Также был утвержден календарь Кубка IBU на сезон-2019/20. Стартов в России на Кубке IBU также не запланировано. Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 соревнований в России не будет ни в рамках Кубка мира, ни в рамках Кубка IBU.

В прошедшем сезоне Тюмень приняла этап Кубка мира. Два этапа Кубка IBU в сезоне-2017/18 прошли в России — в Увате и в Ханты-Мансийске.