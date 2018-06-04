Губерниев сожалеет об отсутствии этапов Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20

"Ну что, ребята, и через сезон в России этапа Кубка мира не будет. И Кубка IBU не будет. И чемпионата мира по биатлону не будет в ближайшее время. Нихрена не будет! И самое интересное, что просвета нет.

Вот почему я всегда защищал организаторов соревнований в России, которые стремились делать праздник людям. Биатлон в России больше, чем спорт! Это социальное явление и праздник.

Отдельное спасибо умникам, которые били своих, чтобы боялись чужие. Теперь будете вкусно питаться в Контиолахти и прочих селениях. Если, конечно, вы туда попадете.

Поскольку СБР в правах не восстановили, выборы руководства IBU пройдут без нас. Хорошо, что хоть спортсмены будут соревноваться. Вроде бы", — написал Губерниев в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенес оглашение решения по вопросу полного восстановления Союза биатлонистов России (СБР).