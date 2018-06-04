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Губерниев сожалеет об отсутствии этапов Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20
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Губерниев сожалеет об отсутствии этапов Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20 

Газета.Ru 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отсутствие российских этапов в календаре Кубка мира и Кубка IBU сезона-2019/2020, сообщает "Советский спорт".
"Ну что, ребята, и через сезон в России этапа Кубка мира не будет. И Кубка IBU не будет. И чемпионата мира по биатлону не будет в ближайшее время. Нихрена не будет! И самое интересное, что просвета нет.
Вот почему я всегда защищал организаторов соревнований в России, которые стремились делать праздник людям. Биатлон в России больше, чем спорт! Это социальное явление и праздник.
Отдельное спасибо умникам, которые били своих, чтобы боялись чужие. Теперь будете вкусно питаться в Контиолахти и прочих селениях. Если, конечно, вы туда попадете.
Поскольку СБР в правах не восстановили, выборы руководства IBU пройдут без нас. Хорошо, что хоть спортсмены будут соревноваться. Вроде бы", — написал Губерниев в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенес оглашение решения по вопросу полного восстановления Союза биатлонистов России (СБР).
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