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Школа №1415 в Останкине стала призером интеллектуального биатлона
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Школа №1415 в Останкине стала призером интеллектуального биатлона 

Управа Останкинского района 4 июня 2018
Фото: Управа Останкинского района
Команда школы №1415 из Останкина стала призером интеллектуального биатлона. Итоги конкурса подвели на минувшей неделе; в соревнованиях приняли участие более 350 команд из Москвы и регионов России.
— Победителями стали команды, набравшие сто и более баллов. Призерами — команды с результатом от 85 до 99 баллов, — пояснили в администрации учебного заведения. — Команда ГБОУ «Школа № 1415» стала призером интеллектуального биатлона 2018 года! Поздравляем участников команды и их педагогов!
Напомним, биатлон проводился 17 мая. Участники отвечали на 120 вопросов из области математики, истории, русского языка, обществознания, информатики, физики, биологии, географии, химии, литературы, ОБЖ и решали задачи на общую эрудицию. На все задания им отводилось два часа. Кстати, попробовать себя в качестве участника биатлона-2018 может каждый желающий, ответив онлайн на конкурсные задания. Они доступны по ссылке. (иб)
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