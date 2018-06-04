Школа №1415 в Останкине стала призером интеллектуального биатлона

Команда школы №1415 из Останкина стала призером интеллектуального биатлона. Итоги конкурса подвели на минувшей неделе; в соревнованиях приняли участие более 350 команд из Москвы и регионов России.

— Победителями стали команды, набравшие сто и более баллов. Призерами — команды с результатом от 85 до 99 баллов, — пояснили в администрации учебного заведения. — Команда ГБОУ «Школа № 1415» стала призером интеллектуального биатлона 2018 года! Поздравляем участников команды и их педагогов!

Напомним, биатлон проводился 17 мая. Участники отвечали на 120 вопросов из области математики, истории, русского языка, обществознания, информатики, физики, биологии, географии, химии, литературы, ОБЖ и решали задачи на общую эрудицию. На все задания им отводилось два часа. Кстати, попробовать себя в качестве участника биатлона-2018 может каждый желающий, ответив онлайн на конкурсные задания. Они доступны по ссылке. (иб)