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Лариса Куклина вошла в резерв женской сборной России по биатлону
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Лариса Куклина вошла в резерв женской сборной России по биатлону 

ИА Север-Пресс 4 июня 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Правление Союза биатлонистов России утвердило составы сборных команд для подготовки к сезону 2018 — 2019 годов.
В состав основной женской сборной по биатлону вошли 8 спортсменок, представляющие Санкт-Петербург, Удмуртскую Республику, ХМАО-Югру, Пермский край, Мурманскую, Свердловскую и Тюменскую области. Также 8 биатлонисток вошли в состав женской резервной команды. В их числе — Лариса Куклина, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ.
Основная и резервная сборные команды будут готовиться по одной программе, вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, — сообщает медиа-служба Союза биатлонистов России. В середине ноября спортсмены примут участие в отборочных стартах. По их результатам назовут составы на Кубок мира и Кубок IBU.
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