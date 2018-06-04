Лариса Куклина вошла в резерв женской сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России утвердило составы сборных команд для подготовки к сезону 2018 — 2019 годов.

В состав основной женской сборной по биатлону вошли 8 спортсменок, представляющие Санкт-Петербург, Удмуртскую Республику, ХМАО-Югру, Пермский край, Мурманскую, Свердловскую и Тюменскую области. Также 8 биатлонисток вошли в состав женской резервной команды. В их числе — Лариса Куклина , выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ.

Основная и резервная сборные команды будут готовиться по одной программе, вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, — сообщает медиа-служба Союза биатлонистов России. В середине ноября спортсмены примут участие в отборочных стартах. По их результатам назовут составы на Кубок мира и Кубок IBU.