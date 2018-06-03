IBU не включил этапы в России в календарь соревнований на сезон-2019/20 

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь соревнований Кубка мира и Кубка IBU на сезон-2019/20.
Как сообщает пресс-служба организации, в календарь соревнований не вошли этапы на территории России.
В сезоне-2019/20 пройдут девять этапов Кубка мира, и восемь — Кубка IBU.
Также сообщается, что чемпионат мира пройдёт в итальянском Антхольце с 12 по 23 февраля, а первенство Европы примет эстонский Отепя с 24 февраля по 1 марта.
В сезоне-2017/18 в России прошёл один этап Кубка мира (в Тюмени) и два этапа Кубка IBU (в Увате и Ханты-Мансийске).
Ранее Владимир Драчёв прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах.